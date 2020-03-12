Англия

Нигерийский форвард открыл счет в матче Лиги Европы против ЛАСКа.

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы австрийский ЛАСК принимает на своем поле Манчестер Юнайтед.

Нападающий "красных дьяволов" Одион Игало на 28-й минуте встречи вывел свою команду вперед, мастерски обработав мяч за пределами штрафной, а после мощно пробив в верхний левый угол.

Стоит отметить, что Игало забил во всех трех матчах, в которых он появлялся в стартовом составе. При этом, на его счету уже четыре взятия ворот.

Напомним, что следить за событиями встречи ЛАСК — Манчестер Юнайтед вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.