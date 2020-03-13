Англия

Коронавирус может лишить английские клубы одного из источников дохода.

Английская футбольная лига официально приняла решение приостановить все чемпионаты как минимум до четвертого апреля из-за распространения эпидемии коронавируса, однако нет никаких гарантий, что соревнования в конечном итоге вообще возобновятся.

Как сообщает журналист Саймон Хьюз, клубы английской Премьер-лиги и Чемпионшипа могут лишиться призовых, если чемпионат не будет завершен.

Дело в том, что соответствующие органы не обязаны выплачивать командам призовые в случае отмены сезона. Это является большой проблемой, поскольку клубы рассчитывают получить дополнительный доход и вряд ли согласятся на полноценную отмену АПЛ.

Стоит отметить, что Тоттенхэм и Вест Хэм выступают именно за то, чтобы нынешний сезон АПЛ признали недействительным.

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