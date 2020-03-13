Англия

Английская футбольная лига приостановила проведение футбольных соревнований до 4 апреля.

Английская футбольная лига официально приняла решение приостановить все чемпионаты как минимум до четвертого апреля из-за распространения эпидемии коронавируса.

Как сообщает журналист Ивен МакКенна, Тоттенхэм и Вест Хэм выступают за окончательную отмену действующего розыгрыша чемпионата Англии, призвав его полностью несостоявшимся.

Похоже, что данная позиция принята клубами в связи с возможными рисками заражения COVID-19, которые сохранятся в случае возобновления АПЛ.

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Напомним, ранее коронавирусом заболел главный тренер Арсенала Микель Артета, после чего "канониры" ушли на карантин. В Челси болезнь поразила Каллума Хадсона-Одои, а в Лестере у трех игроков были обнаружены симптомы.

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