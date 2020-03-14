Англия

"Шпоры" планируют усилить центр полузащиты путем подписания игрока Валенсии.

Опорный полузащитник Валенсии Джоффри Кондогбия следующим летом может отправиться в английскую Премьер-лигу, поскольку в нем заинтересован Тоттенхэм. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо в летнее межсезонье намерен серьезно усилить состав своей команды, а одной из самых приоритетных целей специалиста является Кондогбия.

Глава селекционной службы Тоттенхэма Стив Хитчен пристально следил за прогрессом 27-летнего француза на протяжении всего сезона, однако из-за паузы в чемпионатах скаут временно прекратил работу.

Несмотря на это, Моуриньо уже строит планы на лето по подписанию Кондогбия, который в текущей кампании провел за Валенсию 24 матча, забил 2 гола и получил 6 предупреждений.

Ранее сообщалось, что в качестве усиления центральной линии полузащиты Тоттенхэм также рассматривает подписание капитана Саутгемптона Пьера-Эмиля Хойбьерга.

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