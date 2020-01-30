Англия

Пьер-Эмиль Хойбьерг может уйти на повышение в Тоттенхэм.

Капитан и полузащитник Саутгемптона Пьер-Эмиль Хойбьерг попал в сферу интересов Тоттенхэма. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, руководство "святых" отказалось продавать 24-летнего датчанина этой зимой, однако лондонский клуб намерен вернуться за Хойбьергом предстоящим летом.

Отмечается, что интерес к датскому хавбеку, контракт которого с Саутгемптоном истекает летом 2021 года, проявляют Арсенал и Эвертон.

В текущем сезоне Пьер-Эмиль Хойбьерг провел в английской Премьер-лиге 23 матча, в которых отдал одну результативную передачу.

Напомним, ранее Саутгемптон арендовал защитника Тоттенхэма Уокера-Питерса.

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