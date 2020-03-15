Англия

Стали известны игроки, на которых не рассчитывают "красные".

Ливерпуль планирует расстаться с рядом игроков следующим летом, чтобы освободить место для новичков.

Как сообщает издание Liverpool Echo, тренерский штаб мерсисайдского клуба не рассчитывает на защитников Натаниэля Клайна и Дейяна Ловрена, а также на полузащитников Джердана Шакири и Адама Лаллану.

Контракты Клайна и Лалланы подходят к концу, и они должны покинуть клуб на правах свободных агентов. За Ловрена и Шакири руководство "красных" планирует выручить соответственно 14 и 25 млн фунтов.

Ранее сообщалось, что в подписании Лалланы заинтересованы Лацио и Саутгемптон.

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