Италия

Римляне хотят заполучить хавбека Ливерпуля.

Полузащитник Ливерпуля Адам Лаллана попал в сферу интересов Лацио, сообщает в своем твиттере журналист Николо Cкира.

Римляне следят за выступлениями хавбека и попытаются подписать его следующим летом. Контракт англичанина с мерсисайдцами подходит к концу, и он, скорее всего, получит статус свободного агента.

В текущем сезоне 31-летний игрок провел 19 поединков в футболке "красных", отличившись одним голом и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что в подписании Лалланы также заинтересован Саутгемптон.

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