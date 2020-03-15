Ньюкасл заинтересован в услугах Фила Джонса, сообщает Metro.

По информации источника, "красные дьяволы" не будут препятствовать уходу 28-летнего футболиста. 

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В частности, МЮ готов отпустить Джонса за 12 миллионов фунтов. Контракт англичанина рассчитан до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне Фил провел лишь восемь матчей за Манчестер Юнайтед во всех турнирах. 

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