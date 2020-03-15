Англия

Football.ua анализирует, какой наиболее оптимальный вариант завершения сезона-2019/20 в АПЛ.

Английская Премьер-лига приостановлена до четвертого апреля. Тем не менее, как сообщает Sky Sports, вероятность того, что сезон не будет доигран, составляет 75%. Такой информацией поделился с изданием неизвестный источник. Учитывая реалии, Football.ua анализирует, какой вариант является наиболее лучшим в сложившейся ситуации.

Признание чемпионства Ливерпуля

Давайте будем откровенны – "красные" заслужили выиграть чемпионский титул. Отставание в 25 пунктов отыграть будет нереально для Манчестер Сити, а уж тем более для любой другой команды. Ливерпулю необходимо лишь шесть очков, чтобы официально завоевать долгожданный трофей – в нынешних реалиях это формальность. Подопечные Юргенна Клоппа попросту на голову сильнее всех в АПЛ сейчас, даже несмотря на вылет из Лиги чемпионов – это другой разговор.

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Представьте, какой скандал разгорится, если "красных" лишат титула, аннулировав результаты текущего сезона. Можно будет смело сказать, что у этого решения отсутствует спортивный принцип. Ливерпуль попросту сильнее и лучше других, что демонстрирует количество очков в турнирной таблице и отрыв от второй строчки в 25 очков. Это просто сломало бы команду и, возможно, нанесло бы непоправимый удар как по игрокам, так и по главному тренеру.

Тем не менее, судя по всему, беспокоится особо не нужно Ливерпулю: по информации The Telegraph, ни у кого особо возражений нет, если мерсисайдскому коллективу вручат чемпионские медали. В этом есть здравый смысл.

И даже особо не стоит обращать внимание на слова вице-председателя Вест Хэма Каррен Брэйди:

"Что, если будет невозможно завершить чемпионат? Так как это касается матчей АПЛ и всей Футбольной лиги, единственным честным и справедливым решением будет аннулировать все результаты сезона".

"Как решить, кто поднимется или опустится, если все матчи не будут сыграны. Конечно, это будет большим ударом для Ливерпуля, у которого могут отобрать первый титул за 30 лет".

Вы можете быть нейтральным зрителем или ненавистником Ливерпуля, но признать одно стоит – по-спортивному принципу эта команда лучше всех провела сезон.

Лестер, Челси и Манчестер Юнайтед будут играть в Лиге чемпионов

Возможно, наиболее сложное решение – что делать с участниками главного еврокубкового турнира. Если все так и произойдет, то можно уже представить, какое возмущение и недоумение приготовит главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо. 57-летний специалист сходу забудет, что в его составе травмированы Харри Кейн, Сон Хын Мин и другие игроки, и будет уповать на то, какие несправедливые решения принимаются в этой лиге.

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Обидно должно быть Вулверхэмптону и Шеффилд Юнайтед, ну а что тут поделать – приходится идти не на самые приятные решения. Никто не ожидал, что коронавирус будет нести столь серьезную угрозу как для футбольной составляющей, так и для жизни.

Почему Манчестер Юнайтед, а не Манчестер Сити? Судя по всему, эта ситуация сыграет в злую шутку с "горожанами": The Guardian информирует, что шансы добиться отмены отстранения от Лиги чемпионов почти нулевые – у CAS попросту нет времени, чтобы заняться делом Сити, а уже три апелляция от других клубов были отложены на более поздний срок. У Манчестер Сити даже не назначена дата слушания.

Если по поводу Лестера и Челси особо вопросов быть не должно – эти команды практически весь сезон идут в зоне Лиги чемпионов, и обоснование такого решения выглядит логичным, то отдать место Манчестер Юнайтед выглядит несколько спорным. Однако другого выхода, если только чемпионат не возобновится, судя по всему, нет.

Места в Лиге Европы

Не факт, что это утешит Шеффилд Юнайтед и, особенно, Вулверхэмптон, но это будет приятный бонус к проделанной работе. Вряд ли Тоттенхэм или Арсенал особо будут возражать против такого – в следующем сезоне у лондонских клубов, таким образом, будет менее насыщенный календарь, что позволит сфокусироваться на участии в Премьер-лиге и завоевании более высоких мест.

Всем стоять: Чемпионшип отменяется

И в этой ситуации главным везунчиком будет Норвич. Коллектив Даниэля Фарке выглядит хуже всех в Премьер-лиге и, откровенно говоря, "канарейкам" должно повезти. Теоретически, за девять матчей Норвич вполне мог бы набрать необходимое количество очков, чтобы сохранить прописку в дивизионе, но практически – увы, шансов мало, если вы хоть немного следили за этой командой.

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Между Астон Виллой, Борнмутом, Уотфордом, Вест Хэмом и Брайтоном должна была развернуться нешуточная борьба, но, похоже, всем повезло продлить себе подписку в АПЛ как минимум на один год.

А как же клубы из Чемпионшипа?

Да, было бы несправедливо оставлять Лидс и Вест Бромвич в низшем дивизионе. "Павлины" и "дрозды" расположились на первой и второй строчке в Чемпионшипе и, скорее всего, и так бы повысились в классе. Наверняка мы знать не можем, но учитывая реалии… Добавить еще две команды в Премьер-лигу, судя по всему, придется. Увы, третья команда в АПЛ попадает через плей-офф, а здесь ситуация сложнее – Фулхэму, Брентфорду, Ноттингем Форесту и Престону не повезло. Третий лишний, как говорится...

Футбольный мир оказался не готов к последствиям от коронавируса. И в этой ситуации нужно сохранять здравый смысл. Недовольные будут, к сожалению, без этого никак. Коронавирус негативным образом отразится на футболе, и этот момент нужно пережить с минимальными потерями. И ввиду всех обстоятельств, признание чемпионства Ливерпуля, попадание в Лигу чемпионов Лестера, Челси и Манчестер Юнайтед, сохранение прописки для всех клубов АПЛ, а также добавление Лидса и Вест Бромвича видится наиболее разумными решениями в нынешних условиях.

P.S. И как сказал в недавнем интервью Юрген Клопп: "Раньше я часто говорил, что футбол — главное в моей жизни, но сейчас это уже не так. В первую очередь, заботьтесь о здоровье, избегайте любого риска. И повторю еще раз: заботьтесь о себе и друг о друге".