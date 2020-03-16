У Ливерпуля самый дорогой состав в Европе, Барселона — третья, Реал — четвертый

CIES Football Observatory составил рейтинг самых дорогих европейских клубов.
ФК ЛИВЕРПУЛЬ, GETTY IMAGES
16 марта 2020, 14:59
Аналитический центр CIES определил самые дорогие клубы из топ-5 чемпионатов.
При оценке CIES использовал выборку из 20 самых ценных игроков клуба, которые определялись по специальному алгоритму.
Ливерпуль возглавил рейтинг самых дорогих клубов Европы, пятое место занял Челси, а замкнул десятку туринский Ювентус.
ТОП-10 выглядит следующим образом:
1. Ливерпуль – 1,405 млрд евро;
2. Манчестер Сити – 1,361 млрд;
3. Барселона – 1,17 млрд;
4. Реал Мадрид – 1,1 млрд;
5. Челси – 1,008 млрд;
6. Манчестер Юнайтед – 1,007 млрд;
7. ПСЖ – 979 млн;
8. Атлетико – 836 млн;
9. Тоттенхэм – 787 млн;
10. Ювентус – 783 млн евро.
Ранее сообщалось, что Реал — худший клуб по трансферному балансу за последние два окна.
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