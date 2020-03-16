У Ливерпуля самый дорогой состав в Европе, Барселона — третья, Реал — четвертый

Англия

CIES Football Observatory составил рейтинг самых дорогих европейских клубов.

Аналитический центр CIES определил самые дорогие клубы из топ-5 чемпионатов.

При оценке CIES использовал выборку из 20 самых ценных игроков клуба, которые определялись по специальному алгоритму.

Ливерпуль возглавил рейтинг самых дорогих клубов Европы, пятое место занял Челси, а замкнул десятку туринский Ювентус.

ТОП-10 выглядит следующим образом:

1. Ливерпуль – 1,405 млрд евро;

2. Манчестер Сити – 1,361 млрд;

3. Барселона – 1,17 млрд;

4. Реал Мадрид – 1,1 млрд;

5. Челси – 1,008 млрд;

6. Манчестер Юнайтед – 1,007 млрд;

7. ПСЖ – 979 млн;

8. Атлетико – 836 млн;

9. Тоттенхэм – 787 млн;

10. Ювентус – 783 млн евро.

Ранее сообщалось, что Реал — худший клуб по трансферному балансу за последние два окна.