Англия

Пол Барбер поделился своим мнением касательно признания сезона в АПЛ недействительным.

Не исключен вариант, что сезон-2019/20 в Премьер-лиге будет признан недействительным. Генеральный директор Брайтона Пол Барбер считает такой расклад событий максимально несправедливым по отношению к Ливерпулю.

"Лишить Ливерпуль титула было бы несправедливо, если Премьер-лига решит заморозить результаты этого сезона".

"Все в футболе понимают, какой фантастический сезон провел этот клуб", — приводит слова Пола Барбера BBC.

Ранее Football.ua анализировал на примере английской Премьер-лиги: что будет с командами, если сезон так и не будет возобновлен.

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