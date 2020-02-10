Мадридцы понесли убытки в размере почти 200 миллионов евро.
ФЛОРЕНТИНО ПЕРЕС, ФОТО GETTY IMAGES
10 февраля 2020, 18:58
CIES Football Observatory составила рейтинг клубов по трансферному балансу за последние два окна (летнее и зимнее), согласно которому худший показатель имеет Реал.
Мадридцы потратили 330 миллионов евро, получив, в то же время, всего лишь 149. Отрицательный баланс составил 181 миллион евро.
Несколько неожиданно на втором месте расположилась Астон Вилла с показателем в 169 миллионов евро. Кроме того, в десятку забралась Герта, которая продуктивно провела зимнее трансферное окно.
ТОП-10 команд с худшим балансом:
|Клуб
|Потрачено
|Получено
|Баланс
|Реал
|330
|149
|-181
|Астон Вилла
|172
|3
|-169
|Барселона
|288
|122
|-166
|Манчестер Юнайтед
|244
|93
|-151
|Тоттенхэм
|204
|63
|-141
|Монако
|211
|90
|-121
|Интер
|235
|124
|-111
|Ювентус
|235
|141
|-94
|Фиорентина
|137
|44
|-93
|Герта
|117
|25
|-92
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