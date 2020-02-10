Испания

Мадридцы понесли убытки в размере почти 200 миллионов евро.

CIES Football Observatory составила рейтинг клубов по трансферному балансу за последние два окна (летнее и зимнее), согласно которому худший показатель имеет Реал.

Мадридцы потратили 330 миллионов евро, получив, в то же время, всего лишь 149. Отрицательный баланс составил 181 миллион евро.

Несколько неожиданно на втором месте расположилась Астон Вилла с показателем в 169 миллионов евро. Кроме того, в десятку забралась Герта, которая продуктивно провела зимнее трансферное окно.

ТОП-10 команд с худшим балансом:

Клуб Потрачено Получено Баланс Реал 330 149 -181 Астон Вилла 172 3 -169 Барселона 288 122 -166 Манчестер Юнайтед 244 93 -151 Тоттенхэм 204 63 -141 Монако 211 90 -121 Интер 235 124 -111 Ювентус 235 141 -94 Фиорентина 137 44 -93 Герта 117 25 -92

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