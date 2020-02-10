CIES Football Observatory составила рейтинг клубов по трансферному балансу за последние два окна (летнее и зимнее), согласно которому худший показатель имеет Реал.

Мадридцы потратили 330 миллионов евро, получив, в то же время, всего лишь 149. Отрицательный баланс составил 181 миллион евро.

Несколько неожиданно на втором месте расположилась Астон Вилла с показателем в 169 миллионов евро. Кроме того, в десятку забралась Герта, которая продуктивно провела зимнее трансферное окно.

ТОП-10 команд с худшим балансом:

Клуб Потрачено Получено Баланс
Реал 330 149 -181
Астон Вилла 172 3 -169
Барселона 288 122 -166
Манчестер Юнайтед 244 93 -151
Тоттенхэм 204 63 -141
Монако 211 90 -121
Интер 235 124 -111
Ювентус 235 141 -94
Фиорентина 137 44 -93
Герта 117 25 -92

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