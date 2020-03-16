Англия

В услугах алжирского полузащитника заинтересован французский Пари Сен-Жермен.

Ман Сити не будет противиться уходу хавбека Рияда Мареза, если он пожелает покинуть клуб, утверждает Goal. Загвоздка в том, что "горожане" отпустят игрока лишь при наличии хорошего предложения – от 80 млн фунтов.

Интерес к футболисту приписывают ПСЖ. Сам алжирец якобы не против уйти из Сити, потому что "горожане" в двух следующих сезонах не смогут сыграть в Лиге чемпионов.

В нынешнем сезоне Марез сыграл в 37 матчах за Ман Сити во всех турнирах, отметившись девятью голами и 14 результативными передачами.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.