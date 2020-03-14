Италия

Алжирец раздумывает над уходом из Ман Сити.

Полузащитник Манчестер Сити Рияд Марез может присоединиться к ПСЖ следующим летом, информирует портал Calciomercato.

Алжирский хавбек не хочет оставаться в Ман Сити после исключения из Лиги чемпионов и раздумывает над поиском нового клуба. "Горожане" могут отпустить футболиста в ПСЖ, если получат достойное предложение.

Действующий контракт Мареза с клубом рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 29-летний игрок провел 37 поединков в футболке Сити, забив 9 голов и совершив 14 ассистов.

Ранее сообщалось, что полузащитник Лерой Сане также хочет покинуть Манчестер Сити.

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