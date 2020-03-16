Англия

Все зависит от того, когда закончится сезон-2019/20, если он будет доигран.

Ливерпуль может отпраздновать чемпионство в другой форме, сообщает The Athletic. Это произойдет, если сезон будет возобновлен и продлится после первого июня.

Дело в том, что с первого июня у "красных" вступает в силу договор с Nike, который станет новым производителем экипировки клуба.

С лета 2012 года Ливерпуль сотрудничал с New Balance, однако теперь через суд клуб сумел добиться непродления договора с этой компанией.

На данный момент Премьер-лига приостановлена. Пауза продлится как минимум до третьего апреля.

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