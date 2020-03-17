Англия

Если форвард не продлит контракт, то "канониры" готовы его продать.

Пьер-Эмерик Обамеянг может покинуть Арсенал ближайшим летом, сообщает Sport.

По информации источника, "канониры" могут продать габонца, если он не продлит контракт. Кроме того, на это может повлиять непопадание в Лигу чемпионов.

Арсенал хочет выручить за своего игрока 55 миллионов евро.

Соглашение Обамеянга с Арсеналом рассчитано до 30 июня 2021 года. Интерес к нему проявляет Барселона.

В текущем сезоне 30-летний футболист провел 32 матча во всех турнирах: на его счету 20 голов.

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