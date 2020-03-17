Габонец заинтересован в сотрудничестве с каталонским клубом.
Пьер-Эмерик Обамеянг, Getty Images
17 марта 2020, 10:13
Нападающий Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг намерен присоединиться к Барселоне следующим летом, информирует издание Sport.
Каталонский клуб следит за габонским форвардом, и он сделает все, чтобы перебраться на Камп Ноу по окончании сезона. Это решение футболист принял еще в январе.
Действующий контракт Обамеянга с лондонским клубом рассчитан до июня 2021 года.
В текущем сезоне 30-летний игрок провел 32 поединка в футболке "канониров", забив 20 голов.
Ранее сообщалось, что Барселона хочет подписать четырех игроков летом.
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