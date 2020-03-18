Англия

"Канониры" намерены укрепить оборону летом.

Руководство Арсенала намерено рассмотреть вариант с приобретением защитника Барселоны Самуэля Умтити, сообщает Sport.es.

Утвержадось, что "канониры" могли приобрести французского футболиста в зимнее трансферное окно, но отказались от этой идеи, да и сам центрбек не горел желанием менять прописку.

Отмечается, что в межсезонье за Умтити также намерен побороться Манчестер Юнайтед. Ранее сообщалось, что Барселона готова продать игрока за приемлемую сумму.

Кроме того, защитник каталонцев может и вовсе переехать в Италию, где в его услугах заинтересованы Ювентус и Интер.