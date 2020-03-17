Италия

Защитник Барселоны Самуэль Умтити не останется невостребованным.

Решение Барселоны продать Самуэля Умтити летом заставило активизироваться желающих приобрести французского защитника — сообщает Calciomercato.

Интерес к 26-летнему центральному защитнику национальной сборной Франции (31 матч, 4 гола) проявляют интерес Ювентус и Интер, однако им предстоит борьба за Умтити с Арсеналом и Манчестер Юнайтед.

Умтити перебрался в Барселону в 2016 году (114 матчей во всех турнирах, 2 гола) из Лиона (170, 5).

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