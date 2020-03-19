Англия

Хавбек рассказал, почему решил остаться в команде.

Полузащитник Манчестер Сити Илкай Гюндоган поведал, почему решил перейти в команду в 2016 году и что его удержало от ухода.

"Гвардиола является одной из основных причин, почему я подписал контракт с Манчестер Сити в 2016 году и почему я продлил свой контракт в прошлом году",

"У Пепа очень много харизмы, что всегда заставляет вас отдавать более 100 процентов не только в матчах, но и на тренировках. Его способ понимания игры также идеально подходит моему стилю", — сказал Гюндоган Marca.

Ранее немецкий футболист высказал надежду о том, что ответный матч Лиги чемпионов против Реала таки будет сыгран.