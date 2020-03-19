Англия

Соглашение бразильца с Челси рассчитано до лета 2020 года.

Будущее вингера Виллиана в Челси находится под вопросом, поскольку его контракт с "пенсионерами" истекает предстоящим летом. Несмотря на это, бразилец готов доиграть нынешний сезон, который перенесли из-за коронавируса, чтобы таким образом выразить клубу благодарность.

"Мой контракт заканчивается в юле этого года. Если произойдет так, что чемпионат мы будет доигрывать в этот период, то я готов, несмотря на завершающийся контракт. Без проблем. Клуб всегда был добр ко мне, поэтому я готов выразить ему свою верность".

"Сейчас нет никакой определенности. Мы не знаем, что в итоге произойдет. Повторюсь, что нет никаких сомнений в том, что я готов выложиться ради клуба, независимо от ситуации с контрактом", – заявил Виллиан в интервью Esporte Interativo.

Ранее сообщалось, что Виллиан попал в сферу интересов Арсенала, Тоттенхэма и Баварии.

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