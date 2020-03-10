Англия

Полузащитник Челси Виллиан может продолжить карьеру в другом клубе.

Переговоры между Виллианом и Челси застопорились касательно нового контракта, сообщает The Telegraph.

По информации источника, "синие" предложили бразильцу соглашение на два года, в то время как он хочет получить трехлетний контракт.

В связи с этим, на 31-летнего футболиста появились претенденты: Арсенал, Тоттенхэм и Бавария. Что касается мюнхенской команды, то она видит в бразильце более дешевую альтернативу Лерою Сане, который намерен покинуть Манчестер Сити.

Контракт Виллиана с Челси рассчитан до конца сезона – 30 июня.

В текущем сезоне Виллиан провел 28 матчей в АПЛ: на его счету 5 голов и 6 результативных передач.

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