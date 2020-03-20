Англия

Бразилец может вскоре вернуться в АПЛ.

Как сообщает Mundo Deportivo, полузащитник Баварии Филиппе Коутиньо, контракт которого принадлежит Барселоне, попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед.

По данным источника, "манкунианцы" уже контактировали с каталонцами на предмет доступности и стоимости бразильского футболиста.

Известно, что мюнхенцы на сегодняшний день не планируют выкупать контракт игрока, и руководство "блаугранас" намерено продать хавбека. Утверждалось, что Юнайтед может столкнуться с конкуренцией со стороны Челси.

Ранее сообщалось, что Коутиньо может и вовсе остаться в Барселоне, так как на него рассчитывает главный тренер команды Кике Сетьен.