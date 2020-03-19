Испания

Бразилец может получить очередной шанс на Камп Ноу.

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен намерен включить в состав своей команды полузащитника Филиппе Коутиньо, который в текущем сезоне выступает в аренде в Баварии, сообщает AS.

По данным источника, менеджер каталонцев уже обсудил эту идею с руководством клуба, но там нет единого мнения, стоит ли сохранять бразильца в команде.

Отмечается, что шансов удержаться в Барселоне Коутиньо добавляет то, что мюнхенцы пока что не планируют выкупать контракт игрока, а других потенциальных покупателей нет.

Ранее сообщалось, что полузащитник таки может вернуться в АПЛ, так как в его услугах заинтересован Челси.