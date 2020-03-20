Англия

Испанец рассказал о своей роли в команде.

Защитник Арсенала Эктор Бельерин заявил, что готов взять на себя роль капитана команды на постоянной основе, несмотря на регулярные проблемы с травмами.

"Еще с тех пор, как я выступал за молодежные команды в Барселоне, я всегда был одним из трех капитанов. Для меня это была роль, к которой я привык".

"Мне нравятся ответственность, и мне нравится быть первым в подобных ситуациях".

"Я разговаривал с Артетой в течение нескольких месяцев, и он говорил мне, что я могу стать капитаном. Я действительно счастлив, потому что я один из тех, кто находится здесь в течение долгого времени, и я знаю, как работает клуб", — цитирует Бельерина Goal.

Ранее испанский футболист рассказал об изменениях в команде после прихода нового специалиста на тренерский пост.