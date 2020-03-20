Англия

Вашему вниманию подборка голов и ассистов хорватского полузащитника Челси.

Пока информационный поток насыщен лишь сведениями о коронавирусе, официальный Youtube-канал Челси сделал подборку "скиллов" Матео Ковачича.

Видео:

В текущем сезоне Ковачич провел 37 матчей во всех турнирах: на его счету два гола и три результативные передачи.

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