Англия

Нигериец восхищается домашней ареной команды.

Нападающий Манчестер Юнайтед Одион Игало высказал свое восхищение домашним стадионом команды.

"Я впервые увидел Олд Траффорд в 2013 году. Тогда я просто приехал, чтобы посмотреть на него со стороны. В первый раз я играл там за Уотфорд в 2016 году. Манчестер Юнайтед — большой клуб. Когда я это увидел все внутри стадиона, я был поражен".

"Даже когда я играл на этой арене за Уотфорд, я уже чувствовал себя более счастливым, ведь это был тот самый стадион, за которым я наблюдал еще с юности".

"И даже сейчас, играя за Юнайтед, Олд Траффорд делает этот момент особенным", — цитирует Игало Goal.

Ранее нигерийский форвард заявил, что никогда не думал, что станет игроком "манкунианцев".