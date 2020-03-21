Англия

"Красные" хотят заполучить молодого француза.

Как сообщает Sport.es, Ливерпуль ведет переговоры с полузащитником Лилля Бубакари Сумаре, чтобы привести его в команду уже будущим летом.

По данным источника, мерсисайдцы лидируют в гонке за 21-летним французским футболистом. Отмечается, что "доги" не спешат соглашаться продавать игрока.

Кроме того, на хавбека претендует целый ряд других клубов, среди которых Реал, Барселона, Интер и Тоттенхэм. В текущем сезоне Сумаре провел на поле 30 поединков во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль включился в борьбу за полузащитника Ренна Эдуардо Камавингу.