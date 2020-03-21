"Красные" хотят заполучить молодого француза.
Бубакари Сумаре, фото Лилль
21 марта 2020, 09:39
Как сообщает Sport.es, Ливерпуль ведет переговоры с полузащитником Лилля Бубакари Сумаре, чтобы привести его в команду уже будущим летом.
По данным источника, мерсисайдцы лидируют в гонке за 21-летним французским футболистом. Отмечается, что "доги" не спешат соглашаться продавать игрока.
Кроме того, на хавбека претендует целый ряд других клубов, среди которых Реал, Барселона, Интер и Тоттенхэм. В текущем сезоне Сумаре провел на поле 30 поединков во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.
Ранее сообщалось, что Ливерпуль включился в борьбу за полузащитника Ренна Эдуардо Камавингу.