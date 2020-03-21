Англия

"Канониры" хотят подписать турецкого хавбека.

Арсенал нацелился на приобретение полузащитника Фейеноорда Оркуна Кьокчу, сообщает Football London.

"Канониры" уже начали переговоры с роттердамским клубом по молодому хавбеку. Стоимость турецкого игрока оценивается в сумму около 27 млн евро.

Кьокчу является воспитанником Фейеноорда, дебютировав в первой команде в сентябре 2018-го. В текущем сезоне 19-летний игрок провел 35 поединков в футболке "красно-белых", отличившись тремя голами и шестью ассистами.

Ранее сообщалось, что Арсенал также заинтересован в подписании защитника Барселоны Самуэля Умтити.

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