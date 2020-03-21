"Молотобойцы" хотят подписать бразильского полузащитника.
Матеус Перейра, Getty Images
21 марта 2020, 12:55
Полузащитник Вест Бромвича Матеус Перейра попал в сферу интересов Вест Хэма, сообщает издание Birmingham Mail.
Лондонский клуб намерен укрепить атакующую линию следующим летом и попытается приобрести бразильского вингера. В приобретении 23-летнего игрока также заинтересован Манчестер Юнайтед.
Перейра перешел в ВБА прошлым летом из Спортинга Л на правах аренды. "Мешки" имеют право выкупа футболиста за 9 млн фунтов.
В текущем сезоне полузащитник провел 34 поединка в футболке Вест Брома, забив 6 голов и совершив 16 ассистов.
Ранее сообщалось, что Вест Хэм намерен продать нападающего Андрея Ярмоленко.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.