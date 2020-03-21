Англия

"Молотобойцы" хотят подписать бразильского полузащитника.

Полузащитник Вест Бромвича Матеус Перейра попал в сферу интересов Вест Хэма, сообщает издание Birmingham Mail.

Лондонский клуб намерен укрепить атакующую линию следующим летом и попытается приобрести бразильского вингера. В приобретении 23-летнего игрока также заинтересован Манчестер Юнайтед.

Перейра перешел в ВБА прошлым летом из Спортинга Л на правах аренды. "Мешки" имеют право выкупа футболиста за 9 млн фунтов.

В текущем сезоне полузащитник провел 34 поединка в футболке Вест Брома, забив 6 голов и совершив 16 ассистов.

Ранее сообщалось, что Вест Хэм намерен продать нападающего Андрея Ярмоленко.

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