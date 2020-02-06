Вест Хэм намерен летом продать Ярмоленко

Англия

"Молотобойцы" смирились с тем, что не смогут отбить ту сумму, за которую приобретали украинца у Боруссии.

Вест Хэм Юнайтед намерен расстаться с вингером Андреем Ярмоленко. Об этом сообщает Football Insider.

Лондонский клуб летом выставит 30-летнего украинца на трансфер.

При этом Вест Хэм понимает, что не сможет выручить за игрока те же деньги, за которые покупал Ярмоленко у дортмундской Боруссии летом 2018-го. Тогда за футболиста было уплачено 18 млн фунтов (21 млн евро).

Действующий контракт Ярмоленко с клубом рассчитан до 2022 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Андрея составляет 15 млн евро.

В текущем сезоне украинец провел 15 поединков, отметившись 3 голами и 1 результативной передачей.

Сейчас игрок находится в лазарете. Планируется, что в строй Ярмоленко вернется в конце февраля.