Англия

"Молотобойцы" могут не удержать молодого хавбека.

Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес заявил, что клуб может расстаться с полузащитником Декланом Райсом следующим летом.

"Мне кажется, Райс – один из лучших опорников в стране. Но иногда, когда клуб строится, то приходится продавать. Надеюсь, с Декланом этого не произойдет, но раньше я такое говорил в ситуациях с Руни и Лескоттом. Тогда команда стала лучше, потому что мы смогли купить необходимых игроков", – рассказал Мойес в интервью изданию The Guardian.

Действующий контракт Райса с Вест Хэмом рассчитан до июня 2024 года.

В текущем сезоне 21-летний игрок провел 26 поединков в футболке "молотобойцев", отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Вест Хэм намерен летом продать нападающего Андрея Ярмоленко.

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