Англия

Уайлдер считает, что "замораживать" таблицу недопустимо.

Главный тренер Шеффилд Юнайтед Крис Уайлдер поделился своим мнением относительно того, как следует заканчивать сезон в АПЛ.

"В этом деле не может быть компромиссов. Мы должны закончить сезон вне зависимости от того, сколько времени это займет. Идея того, чтобы заморозить таблицу и оставить все так – не для меня, хоть наше нынешнее положение было бы неплохим результатом для нашего клуба. Сезон Премьер-лиги – это гонка. Он состоит из 38 матчей. Без разницы, на сколько очков кто-то оторвался, на сколько очков кто-то отстает. Это спорт, и здесь может случиться все. Это самая престижная лига мира".

"Доиграть текущий сезон будет правильным решением. Шеффилд не ставит перед собой целей, не говорит, что мы хотим попасть в еврокубки. Мы просто хотим увеличивать количество набранных очков: от 43 к 46, от 46 к 49. Хотим продолжать двигаться вперед", — цитирует тренера Daily Mail.

На данный момент Шеффилд Юнайтед располагается на седьмой строчке. В случае, если команда завершит сезон АПЛ там, где сейчас находится, "клинки" попадут в Лигу Европы.

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