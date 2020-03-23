Англия

Игрок Манчестер Сити пока не знает, когда планируют возобновить чемпионат Англии.

Левый защитник Манчестер Сити Александр Зинченко дал интервью программе Великий футбол, в котором рассказал о возможном возобновлении английской Премьер-лиги, а также высказался о переносе Евро-2020 на следующий год. Украинец считает, что Ливерпуль заслужил стать чемпионом по итогам текущего сезона.

О возобновлении АПЛ:

"Никто не владеет информацией, когда может возобновиться чемпионат. Если говорить об Англии, то они немного медленнее реагируют на все это. Буквально с завтрашнего дня только вводится карантин. Как по мне, это нужно было делать раньше. У меня есть знакомая, которая пятый год живет в Англии, у нее есть симптомы коронавируса, но ей говорят ходить на работу. Это ненормально".

"Буду лукавить, если скажу, что это чемпионат Англии, и мы должны доиграть, потому что есть все шансы побороться за чемпионство. Но надо смотреть правде в глаза — Ливерпуль действительно заслуживает стать чемпионом в этом сезоне".

О переносе Евро-2020:

"Перенос Евро я воспринял болезненно. Для каждого спортсмена и болельщика это непросто, но здоровье всегда должно быть на первом месте. Остальные мероприятия должны уходить на второй план".

Ранее сообщалось, что Руслан Малиновский не смог выйти на связь с журналистами, поскольку Аталанта запретила своим футболистам общаться с прессой из-за пандемии коронавируса.

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