Италия

Бергамский клуб ввел ограничения из-за COVID-19.

Аталанта решилась прибегнуть к строгим ограничениям для своих футболистов из-за распространения пандемии коронавируса по всей Европе.

Как сообщили в программе Великий футбол, Руслан Малиновский не смог пообщаться в прямом эфире с журналистами, поскольку клуб запретил игрокам контактировать с прессой.

Напомним, что по всей Европе официально зафиксировано 33 случая заражения COVID-19 у футболистов. Различные СМИ по всему миру пишут о 62 зараженных игроках, не называя имен десятков из них.

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