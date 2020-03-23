Англия

Норвежец имеет шанс в будущем перебраться в АПЛ.

Как сообщает Don Balon, нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд стал главной целью Тоттенхэма в грядущее трансферное окно.

По данным источника, приобрести норвежского футболиста у руководства попросил главный тренер команды Жозе Моуриньо, который намерен укрепить линию атаки в межсезонье.

Напомним, Холанд перешел в стан дортмундцев в январе, забив 11 голов в 12 поединках. К слову, в контракте игрока есть сумма отступных в размере 75 миллионов евро, которая будет действовать лишь в 2022 года.

Ранее сообщалось, что уже будущим летом за нападающего может побороться Ювентус.