Италия

Нападающий Боруссии Д Эрлинг Холанд попал в сферу интересов Ювентуса.

Вслед за полузащитником Байера Каем Хаверцем, Ювентус заинтересовался еще одной восходящей звездой из Бундеслиги — форвардом Боруссии Д Эрлингом Холандом.

19-летний норвежец стал настоящей сенсацией сезона-2019/20, забив 40 мячей в 33-х официальных матчах, в том числе 10 голов в 8-ми поединках Лиги чемпионов.

Зимой Боруссия Д приобрела Эрлинга у РБ Зальцбург за 20 миллионов евро. В контракте Холанда прописана достаточно скромная клаусула — 75 миллионов евро, но действовать она будет с лета 2022 года.

Уже сейчас желающих переманить к себе Холанда хватает, но Ювентус надеется на помощь агента футболиста — Мино Райолы, с которым у туринцев неплохие отношения.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.