Нападающий Боруссии Д Эрлинг Холанд попал в сферу интересов Ювентуса.
Эрлинг Холанд, Getty Images
14 марта 2020, 19:17
Вслед за полузащитником Байера Каем Хаверцем, Ювентус заинтересовался еще одной восходящей звездой из Бундеслиги — форвардом Боруссии Д Эрлингом Холандом.
19-летний норвежец стал настоящей сенсацией сезона-2019/20, забив 40 мячей в 33-х официальных матчах, в том числе 10 голов в 8-ми поединках Лиги чемпионов.
Зимой Боруссия Д приобрела Эрлинга у РБ Зальцбург за 20 миллионов евро. В контракте Холанда прописана достаточно скромная клаусула — 75 миллионов евро, но действовать она будет с лета 2022 года.
Уже сейчас желающих переманить к себе Холанда хватает, но Ювентус надеется на помощь агента футболиста — Мино Райолы, с которым у туринцев неплохие отношения.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.