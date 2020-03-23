Англия

Форвард рассказал о своем повреждении.

Нападающий Тоттенхэма Стивен Бергвейн, который получил тяжелую травму лодыжки в начале месяца, рассказал о том, как проходит процесс его восстановления.

"Я делаю успехи. Очень хорошая новость в том, что я уже могу ходить самостоятельно".

"В тот момент, когда я получил травму в матче против Бернли, я сразу подумал, что это серьезно. Мне было так больно, и в ту ночь я не мог спать. Плохой момент, но я прогрессирую, и я вернусь сильнее".

"Я хорошо провожу время в Тоттенхэме.Такие вещи случаются, но у меня еще будет достаточно шансов, несмотря на повреждение. Это футбол", — сказал Бергвейн официальному сайту "шпор".

Ранее сообщалось, что вскоре вингер может получить себе конкурента в лице Виллиана, так как клуб намерен предложить контракт бразильцу.