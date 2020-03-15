"Шпоры" намерены перехватить вингера у конкурентов.
Виллиан, getty images
15 марта 2020, 18:22
Тоттенхэм в ближайшее время намерен начать переговоры с крайним полузащитником Челси Виллианом о персональном контракте, утверждает Express.
Известно, что действующее соглашение вингера с "синими" истекает в конце текущего сезона, и стороны, вероятно, не станут продлевать сделку.
По данным источника, Тоттенхэм хочет опередить всех конкурентов, обсудив с игроком уже сейчас условия личного контракта. Отмечается, что видеть Виллиана в команде хочет его бывший наставник Жозе Моуриньо.
Ранее сообщалось, что пригласить в свои ряды полузащитника летом также хотят Арсенал и Бавария.