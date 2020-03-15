Англия

"Шпоры" намерены перехватить вингера у конкурентов.

Тоттенхэм в ближайшее время намерен начать переговоры с крайним полузащитником Челси Виллианом о персональном контракте, утверждает Express.

Известно, что действующее соглашение вингера с "синими" истекает в конце текущего сезона, и стороны, вероятно, не станут продлевать сделку.

По данным источника, Тоттенхэм хочет опередить всех конкурентов, обсудив с игроком уже сейчас условия личного контракта. Отмечается, что видеть Виллиана в команде хочет его бывший наставник Жозе Моуриньо.

Ранее сообщалось, что пригласить в свои ряды полузащитника летом также хотят Арсенал и Бавария.