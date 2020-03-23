Англия

Дни защитника в стане "шпор" сочтены.

Руководство Тоттенхэма намерено продать защитника Денни Роуза, который вторую половину сезона проводит в Ньюкасле, сообщает The Northern Echo.

По данным источника, "шпоры" хотят отправить фулбэка на полноценной основе именно в стан "сорок", и стороны в ближайшее время начнут переговоры о трансфере игрока.

Известно, что у футболиста произошел конфликт с главным тренером Тоттенхэма Жозе Моуриньо из-за того, что португалец не предоставлял много шансов защитнику, что исключает возвращение Роуза в состав лондонцев.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл в летнее межсезонье может укрепить центр обороны, купив защитника Манчестер Юнайтед Фила Джонса.