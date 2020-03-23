Англия

Форвард рассказал о своих целях на будущее.

Нападающий Арсенала Гарбиэль Мартинелли заявил, что его главной целью в карьере остается стать легендой "канониров".

"Я хочу выиграть Лигу чемпионов и множество внутренних титулов, чтобы порадовать фанатов Арсенала".

"Они заслуживают самого лучшего — не только болельщиков, но и всего персонала клуба. Я хотел бы отдать клубу долг за все, что они для меня сделали, и в результате стать легендой этой команды", — сказал Мартинелли FourFourTwo.

В текущем сезоне бразильский футболист провел в футболке лондонцев 23 поединка во всех турнирах, забив 10 голов.

Ранее сообщалось, что в летнее трансферное окно Арсенал может подписать контракт с нападающим Наполи Дрисом Мертенсом.