Англия

Состояние вингера значительно улучшилось.

Официальный сайт Челси сообщил, что крайний полузащитник команды Каллум Хадсон-Одои чувствует себя хорошо и вернулся к своему обычному состоянию.

Напомним, английский футболист ранее сдал положительный тест на коронавирус. Тем не менее, лондонцы все еще не заявили о том, что тест игрока показал отрицательный результат.

Ранее о состоянии Хадсона-Одои поведал главный тренер "синих" Фрэнк Лампард, сообщив, что игрок чувствует себя также хорошо, как и раньше.

Также утверждалось, что менеджер Арсенала Микель Артета тоже заявил, что излечился от коронавируса.