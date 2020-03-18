Лампард: Хадсон-Одои чувствует себя почти так же хорошо, как и до болезни

Англия

Наставник "синих" призвал общество ответственно относиться к возникшей ситуации.

Главный тренер Челси Фрэнк Лампард рассказал о самочувствии форварда Каллума Хадсона-Одои, который сумел вылечиться от коронавируса.

"Рад, что Каллум добился прогресса и уже чувствует себя почти так же хорошо, как и до болезни. Это та новость, которую мы и хотели услышать".

"Конечно, я обеспокоен тем, что не все смогут вылечиться от вируса, так что я призываю все футбольное и спортивное сообщество ответственно относиться к ситуации и следить за здоровьем каждого", — цитирует специалиста Mirror.

Ранее сообщалось, что другой игрок Челси Мэйсон Маунт нарушил режим карантина, за что позже извинился.