Лампард: Хадсон-Одои чувствует себя почти так же хорошо, как и до болезни

Наставник "синих" призвал общество ответственно относиться к возникшей ситуации.
Каллум Хадсон-Одои и Фрэнк Лампард, Getty Images
18 марта 2020, 13:57
Главный тренер Челси Фрэнк Лампард рассказал о самочувствии форварда Каллума Хадсона-Одои, который сумел вылечиться от коронавируса.
"Рад, что Каллум добился прогресса и уже чувствует себя почти так же хорошо, как и до болезни. Это та новость, которую мы и хотели услышать".
"Конечно, я обеспокоен тем, что не все смогут вылечиться от вируса, так что я призываю все футбольное и спортивное сообщество ответственно относиться к ситуации и следить за здоровьем каждого", — цитирует специалиста Mirror.
Ранее сообщалось, что другой игрок Челси Мэйсон Маунт нарушил режим карантина, за что позже извинился.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.