Англия

Главный тренер Арсенала Микель Артета чувствует себя абсолютно здоровым.

Из-за того, что Микель Артета заразился коронавирусом, около 100 сотрудников и игроков клуба находятся на самоизоляции, сам тренер первой команды считает, что уже здоров — сообщает Evening Standard.

"Я чувствую себя отлично, никаких симптомов не осталось, – заявил Артета в интервью испанскому телеканалу La Sexta. – Я полон сил и оптимизма".

При этом, правда, 37-летний специалист не упомянул, подтверждаются ли его ощущения соответствующими результатам тестов.

Ранее сообщалось, что Ансенал, планировавший приступить к тренировкам с 3 апреля, продлил карантин. При этом клуб на своем официальном сайте подтвердил, что находящимся на вынужденном простое, в том числе и тем, которых задействовали только в дни матчей, работникам все выплаты сохранятся.

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