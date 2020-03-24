Англия

Также футболист рассказал кто ему больше импонирует — Месси или Роналду.

Фулбек Ливерпуля Трент Александер-Арнольд поведал, какие клубные предпочтения у него были в детстве, а какие сейчас.

"Месси или Роналду? Для меня – Месси", — цитирует англичанина GQ.

"Любимая команда кроме Ливерпуля? Я болел за Селтик в детстве, но сейчас из-за Стивена Джеррарда (возглавляет Рейнджерс) я, наверное, нейтрален. Но я бы сказал, что моя любимая команда среди остальных – Барселона. Мне кажется, у них схожие с Ливерпулем ценности и убеждения".

Ранее сообщалось, что Александер-Арнольд стал лучшим игроком Ливерпуля в феврале.

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