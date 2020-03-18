Англия

Английский защитник получил награду за свои выступления в прошлом месяце.

Пресс-служба Ливерпуля огласила результаты голосования болельщиков за лучшего футболиста команды по итогам февраля.

По результатам опроса, обладателем этой награды стал правый защитник Трент Александер-Арнольд, который в прошлом месяце провел шесть поединков во всех турнирах, в которых отдал две результативные передачи.

Напомним, Ливерпуль является безоговорочным лидером турнирной таблицы чемпионата Англии, набрав 82 очка в 29 турах. Ранее стало известно, что мерсисайдский клуб признают чемпионом, если сезон в АПЛ не будет доигран из-за пандемии коронавируса.

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