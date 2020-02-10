Франция

Менеджер высказался о форме уругвайца.

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель рассказал о ситуации с нападающим команды Эдинсоном Кавани после матча против Лиона.

"Наличие Кавани — это хорошо, вне зависимости от того, в каком турнире мы участвуем. Нам нужны все игроки. Я всегда так говорил".

"Мы чувствуем,, что Эдинсон лучше и сильнее работать на тренировках, потому что рынок уже закрыт и стало все яно. Так продолжается уже несколько дней".

"Он отлично повлиял на игру против Лиона, он забил очень важный гол. Это хорошо для него и для нас. Потому что нам нужны игроки с таким опытом и качеством, как у Кавани. Это необходимо. Они все в хорошей форме и это хорошо", — цитирует Тухеля Goal.

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