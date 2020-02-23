Франция

В матче 26-го тура чемпионата Франции против Бордо нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани отпраздновал юбилей.

Гол на 25-й минуте матча 26-го тура первенства Лиги 1 против Бордо стал 200-м для Эдинсона Кавани за ПСЖ во всех турнирах.

В 298-ми матчах в составе ПСЖ уругваец забил 138 мячей в Лиге 1, 32 в Кубке Франции и Кубке французской лиги, а также 30 в Лиге чемпионов.

187 мячей Эдинсон отправил в сетку из пределов штрафной площадки, 13 — из-за ее пределов.

151 гол Кавани записал на свой счет с игры, а еще 49 — после розыгрыша стандартных положений.

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