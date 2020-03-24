Англия

Футболист заявил, что его никогда не посещали мысли покинуть мерсисайдцев.

Фулбек Ливерпуля Трент-Александер-Арнольд рассказал, что может всю жизнь провести в стане "скаузеров".

"Могу ли я представить, что всю карьеру проведу в Ливерпуле? Да, безусловно. Это не то, о чем я когда-либо реально задумывался. Я всегда любил Ливерпуль. Я всегда поддерживал их и всегда играл за них. Так что боюсь, у меня никогда не было причин думать об этом. Даже сейчас нет такого, чтобы я сидел в своей комнате и мечтал о том, чтобы поиграть где-то еще", — цитирует англичанина Goal.com.

"Прямо сейчас я игрок Ливерпуля. Я люблю этот клуб больше, чем что-либо еще. Мне нравится в нем все. Мне нравятся болельщики, люди в клубе. Нравится город. Поэтому зачем мне думать о переезде?".

Ранее Александер-Арнольд рассказал, какие еще клубы ему нравятся, кроме Ливерпуля.

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