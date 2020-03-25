Англия

"Красные дьяволы" будут выступать в необычном для себя комплекте с принтом "зебры".

Специализированный портал Footy Headlines предоставил уникальную информацию касательного третьей формы Манчестер Юнайтед на сезон-2020/21.

Новая экипировка "красных дьяволов" выпустится под брендом Adidas, а третий комплект выполнят в довольно необычных цветах. На футболке будет нанесен бело-черный принт, который напоминает "зебру".

Напомним, ранее в Сети появилось фото новой гостевой формы Ливерпуля на следующий сезон, которая будет выполнена в бирюзовом цвете.

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